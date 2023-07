Marché du Croc’Local 4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois, 5 mai 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Marché festif de producteurs locaux, de 17h30 à 19h30, organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires.Animé par Les Livres en vadrouille du Point lecture, des groupes de musique, de théâtre, de clown, des jeux…(un dépôt-vente est tenu les 2e et 4e vendredis. Chaque vendredi, la Boulangerie Associative & le Café Associatif proposent du pain et une buvette)Le début et la fin de saison sont marqués par un marché festif, le 5 mai et le 15 septembre 2023, qui se terminent vers minuit. Ces marchés offrent une programmation musicale plus étoffée et des artisans et d’autres producteurs, hors producteurs habituels, sont invités. La restauration est également organisée par les producteurs locaux..

2023-05-05 fin : 2023-05-05 . .

4 rue de la Cadetière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Festive market of local producers, from 5:30 pm to 7:30 pm, organized by the Maison d’Activités Rurales et Solidaires.animated by Les Livres en vadrouille of the Point Lecture, music groups, theater, clown, games…(a deposit-sale is held on the 2nd and 4th Friday. Every Friday, the Boulangerie Associative & the Café Associatif offer bread and a refreshment bar)The beginning and end of the season are marked by a festive market, on May 5 and September 15, 2023, which end around midnight. These markets offer a more extensive musical program and craftsmen and other producers, apart from the usual producers, are invited. Catering is also organized by local producers.

Mercado festivo de productores locales, de 17h30 a 19h30, organizado por la Maison d’Activités Rurales et Solidaires.Animado por Les Livres en vadrouille del Point Lecture, grupos de música, teatro, clown, juegos…(se celebra una venta-depósito el 2º y 4º viernes. Todos los viernes, la Boulangerie Associative y el Café Associatif ofrecen pan y un bar de refrescos)El principio y el final de la temporada están marcados por un mercado festivo, el 5 de mayo y el 15 de septiembre de 2023, que terminan hacia medianoche. Estos mercados ofrecen un programa musical más amplio y se invita a artesanos y otros productores, además de los habituales. El catering también está organizado por productores locales.

Festlicher Markt mit lokalen Erzeugern, von 17.30 bis 19.30 Uhr, organisiert vom Maison d’Activités Rurales et Solidaires, mit Les Livres en vadrouille des Point lecture, Musik-, Theater- und Clowngruppen, Spielen… (Ein Verkaufslager wird am 2. und 4. Freitag betrieben. Jeden Freitag bieten die Boulangerie Associative & das Café Associatif Brot und einen Getränkestand an)Zu Beginn und am Ende der Saison findet am 5. Mai und am 15. September 2023 jeweils ein festlicher Markt statt, der gegen Mitternacht endet. Diese Märkte bieten ein umfangreicheres Musikprogramm und es werden Kunsthandwerker und andere Produzenten, die nicht zu den üblichen Produzenten gehören, eingeladen. Auch das Catering wird von lokalen Produzenten organisiert.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme