Cuisinez la Normandie – Atelier légumineuses normandes 4 Rue de la Brème Yvetot, 9 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

« Cuisinez la Normandie » est une opération proposée par la Région Normandie. Les objectifs sont multiples : sensibiliser le grand public à la cuisine saine, locale et de qualité ; apprendre à cuisiner soi-même ; valoriser le savoir-faire ; valoriser les produits normands ; fédérer les acteurs locaux de l’alimentation. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, Yvetot Normandie participe à ce programme en organisant un atelier légumineuses normandes. Avec REGAL Normandie, préparez du houmous, une purée de pois cassés, un velouté de pois chiches ou encore un fondant au chocolat et haricot rouge..

2023-11-09 10:00:00 fin : 2023-11-09 13:00:00. .

4 Rue de la Brème

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



« Cuisinez la Normandie » is an operation proposed by the Normandy Region. It has a number of objectives: to raise public awareness of healthy, local, quality cuisine; to teach people to cook for themselves; to promote know-how; to promote Normandy products; to federate local food industry players. As part of the Projet Alimentaire Territorial, Yvetot Normandie is taking part in this program by organizing a Normandy legumes workshop. With REGAL Normandie, prepare hummus, split pea purée, chickpea velouté or chocolate and red bean fondant.

« Cuisinez la Normandie » es una iniciativa de la Región de Normandía. Tiene varios objetivos: sensibilizar a la opinión pública sobre la cocina sana, local y de calidad; enseñar a los ciudadanos a cocinar por sí mismos; promover los conocimientos técnicos; dar a conocer los productos de Normandía; y reunir a los agentes locales del sector alimentario. En el marco del Proyecto Alimentario Territorial, Yvetot Normandie participa en este programa organizando un taller de legumbres de Normandía. Con REGAL Normandie, prepare hummus, puré de guisantes partidos, velouté de garbanzos o fondant de chocolate y judías rojas.

« Cuisine la Normandie » ist eine von der Region Normandie vorgeschlagene Aktion. Die Ziele sind vielfältig: Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für gesunde, lokale und qualitativ hochwertige Küche; Lernen, selbst zu kochen; Aufwertung des Know-hows; Aufwertung der normannischen Produkte; Zusammenschluss der lokalen Akteure im Bereich Ernährung. Im Rahmen des Projet Alimentaire Territorial nimmt Yvetot Normandie an diesem Programm teil und veranstaltet einen Workshop zu normannischen Hülsenfrüchten. Mit REGAL Normandie können Sie Hummus, Kichererbsenpüree, Kichererbsencremesuppe oder Schokoladenfondant mit roten Bohnen zubereiten.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche