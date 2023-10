LA ROUTE DES CRÈCHES À HAM-SOUS-VARSBERG – FAMILLE ROBINET 4 rue de la Bergerie Ham-sous-Varsberg, 1 décembre 2023, Ham-sous-Varsberg.

Ham-sous-Varsberg,Moselle

Crèche de 2,50 mètres de hauteur sur environ 6 mètres de large.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 16:00:00 fin : 2024-01-15 20:00:00. 0 EUR.

4 rue de la Bergerie

Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est



Crib of 2.50 meters high and about 6 meters wide.

La cuna tiene 2,50 metros de altura y aproximadamente 6 metros de ancho.

Krippe 2,50 m hoch und ca. 6 m breit.

