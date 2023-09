Les plumes de Léon : Résidence d’auteur 4 rue de la batellerie Saint-Léon-sur-Vézère, 6 novembre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

L’association Les Plumes de Léon poursuit ses résidences d’auteurs. Serge Huguenin passera deux mois à Saint-Léon-sur-Vézère pour travailler sur un nouveau projet d’album jeunesse.

Clôture de résidence en présence de l’auteur et d’enfants ayant participé aux ateliers. Petite présentation d’oeuvres créées à ces occasions..

2023-11-06 fin : 2023-11-06 . EUR.

4 rue de la batellerie Bibliothèque de Saint-Léon-sur-Vézère

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Plumes de Léon continues its author residencies. Serge Huguenin will spend two months in Saint-Léon-sur-Vézère working on a new children’s album project.

Closing of the residency in the presence of the author and children who took part in the workshops. Small presentation of works created on these occasions.

La asociación Les Plumes de Léon prosigue su programa de residencias para autores. Serge Huguenin pasará dos meses en Saint-Léon-sur-Vézère trabajando en un nuevo proyecto de álbum infantil.

Clausura de la residencia en presencia del autor y de los niños que han participado en los talleres. Pequeña presentación de las obras creadas en estas ocasiones.

Der Verein Les Plumes de Léon setzt seine Autorenresidenzen fort. Serge Huguenin wird zwei Monate in Saint-Léon-sur-Vézère verbringen, um an einem neuen Projekt für ein Jugendbuch zu arbeiten.

Abschluss der Residenz in Anwesenheit des Autors und von Kindern, die an den Workshops teilgenommen haben. Kleine Präsentation von Werken, die bei diesen Gelegenheiten entstanden sind.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère