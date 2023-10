Fête de la courge 4 Rue de Grainville Grainville-Langannerie, 21 octobre 2023, Grainville-Langannerie.

Grainville-Langannerie,Calvados

Attention une malédiction plane autour de la petite ferme des Béliers et menace toutes les courges ! Venez ! Venez !

Aidez-nous à trouver un moyen de vaincre ce grand danger en participant à notre Chasse à la courge !

Nous donnons rendez-vous aux plus petits d’entre vous à 15h30 ou 16h30. (De 6 à 12 ans)

Tout au long de la demi-journée, profitez de nos animations autour de la courge :

– Décoration de courges pour Halloween

– Expositions de courges

– Pesée de courge

– Dessine ta courge

Un marché artisanal dans l’univers de la courge aura lieu pendant l’événement. Les artisans auront le plaisir de vous y retrouver.

Nous invitons tous les enfants à venir déguisés et ils pourront être maquillés sur place !

Buvette et goûter, avec bar à soupe de courges proposées sur place !

Parking à la Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie.

2023-10-21

4 Rue de Grainville La Petite ferme des Béliers

Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie



Beware: a curse is hanging over the little Béliers farm, threatening all the gourds! Come along now! Come along now!

Help us find a way to defeat this great danger by taking part in our Squash Hunt!

We’re looking forward to seeing you at 3:30 or 4:30 pm. (Ages 6 to 12)

Throughout the half-day, enjoy our squash-related activities:

– Decorating gourds for Halloween

– Squash exhibitions

– Weighing squash

– Draw your squash

A squash market will be held during the event. We look forward to seeing you there.

We invite all children to come in costume, and they can have their faces painted on the spot!

Refreshments and snacks, with a squash soup bar on site!

Parking at the Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Una maldición se cierne sobre la pequeña granja de los Béliers y amenaza a todas las calabazas ¡Venga ya! ¡Venga ya!

Ayúdanos a vencer este gran peligro participando en la Caza de la Calabaza

Te esperamos a las 15.30 o 16.30 horas. (De 6 a 12 años)

Durante todo el medio día, disfruta de nuestras actividades relacionadas con la calabaza:

– Decoración de calabazas para Halloween

– Exhibiciones de calabazas

– Pesar calabazas

– Dibuja tu calabaza

Durante el evento se celebrará un mercado de artesanía de la calabaza. Los artesanos estarán encantados de recibirle allí.

Invitamos a todos los niños a venir disfrazados y a que les pinten la cara allí mismo

Refrescos y tentempiés, ¡con un bar de sopas de calabaza in situ!

Aparcamiento en la Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Achtung ein Fluch schwebt über der kleinen Farm der Béliers und bedroht alle Kürbisse! Kommt mit! Kommt!

Hilf uns, einen Weg zu finden, diese große Gefahr zu besiegen, indem du an unserer Kürbisjagd teilnimmst!

Wir treffen uns mit den Kleinsten unter euch um 15:30 oder 16:30 Uhr. (Von 6 bis 12 Jahren)

Den ganzen halben Tag lang können Sie an unseren Animationen rund um den Kürbis teilnehmen:

– Kürbisdekoration für Halloween

– Kürbisausstellungen

– Kürbis wiegen

– Zeichne deinen Kürbis

Während der Veranstaltung findet ein Kunsthandwerksmarkt in der Welt des Kürbis statt. Die Kunsthandwerker freuen sich, Sie dort zu treffen.

Alle Kinder sind herzlich eingeladen, verkleidet zu kommen und können sich vor Ort schminken lassen!

Getränke und Snacks sowie eine Kürbissuppenbar werden vor Ort angeboten!

Parkplatz am Rathaus, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité