Les marchés de DELTOUR : Noël 4 rue de Genebret Brives-Charensac, 15 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Les marchés du DELTOUR, un marché 100% artisans et producteurs locaux sur le thème de Noël les vendredi 15 et samedi 16 décembre à partir de 16h.

Un moment convivial pour faire ou se faire plaisir avec des produits 100% altiligériens !.

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

4 rue de Genebret Hôtel Deltour

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les marchés du DELTOUR, a 100% local craftsmen and producers’ market with a Christmas theme, Friday December 15 and Saturday December 16 from 4pm.

A convivial opportunity to treat yourself or others to 100% local products!

Les marchés du DELTOUR, un mercado de artesanos y productores 100% locales sobre el tema de la Navidad, el viernes 15 y el sábado 16 de diciembre a partir de las 16.00 h.

Una buena ocasión para darse un capricho con productos 100% locales

Les marchés du DELTOUR, ein Markt mit 100 % Handwerkern und lokalen Produzenten zum Thema Weihnachten am Freitag, den 15. und Samstag, den 16. Dezember ab 16 Uhr.

Ein geselliger Moment, um sich eine Freude zu machen oder sich mit Produkten aus 100% Altiligier zu verwöhnen!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay