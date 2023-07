EARL VIOT Jean-Michel 4 rue de Bellevue / Bolmont Remilly-les-Pothées, 12 juillet 2023, Remilly-les-Pothées.

Remilly-les-Pothées,Ardennes

POULET FERMIER LABEL ROUGEélevé en plein air à BolmontC’est un poulet qui :• arrive à un jour, reste dans l’élevage 13 semaines• a une alimentation exclusivement à base de céréales• a une croissance lente, d’où la finesse de la viande• sort en plein air, sur un parcours herbeux, d’où la saveur de la viande• pèse entre 1,4 kg et 2 kg (prêt à cuire)• est vendu par multiple de 4 (reprise à l’abattoir de Reims par carton de 4 poulets).vente également de gésiers confit en barquetteEn résumé, un produit de très bonne qualité, d’une grande régularité,à un prix tout à fait compétitif..

fin : . .

4 rue de Bellevue / Bolmont

Remilly-les-Pothées 08150 Ardennes Grand Est



RED LABEL FARMHOUSE CHICKEN raised in the open air in BolmontIt is a chicken which:- arrives at one day, stays in the farm for 13 weeks- has an exclusively cereal-based feed- has a slow growth, hence the finesse of the meat- comes out in the open air, on a grassy path, hence the flavour of the meat- weighs between 1.4 kg and 2 kg (ready to cook)- is sold in multiples of 4 (taken back to the slaughterhouse in Reims per box of 4 chickens).candied gizzards are also sold in trays. In short, a very good quality product, very regular, at a very competitive price.

POLLO DE GRANJA LABEL ROUGE Criado al aire libre en BolmontSe trata de un pollo que:… llega con un día de vida, permanece en la granja durante 13 semanas… se alimenta exclusivamente de cereales… crece lentamente, de ahí la finura de la carne… se cría al aire libre, en un campo de hierba, de ahí el sabor de la carne… pesa entre 1,4 kg y 2 kg (listo para cocinar)… se vende en múltiplos de 4 (se lleva al matadero de Reims por caja de 4)pesa entre 1,4 kg y 2 kg (listo para cocinar)… se vende en múltiplos de 4 (sacados del matadero de Reims en cajas de 4 pollos). También vendemos mollejas confitadas en bandejas. En resumen, un producto de muy buena calidad, con gran consistencia, a un precio muy competitivo.

HENNER FERMIER LABEL ROUGEAufzucht im Freien in BolmontDies ist ein Huhn, das:- an einem Tag ankommt, 13 Wochen im Betrieb bleibt- ausschließlich mit Getreide ernährt wird- langsam wächst, daher das feine Fleisch- im Freien auf einem grasbewachsenen Parcours aufwächst, daher der Geschmack des Fleisches- zwischen 1,4 kg und 2 kg wiegt (küchenfertig)- im Viererpack verkauft wird (Übernahme im Schlachthof von Reims im Karton mit 4 Hühnern).zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um ein Produkt von sehr guter Qualität, großer Regelmäßigkeit und zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis handelt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme