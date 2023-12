Loto du Tennis de Châtillon 4 Rue de Bel-Air Viennay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Viennay Loto du Tennis de Châtillon 4 Rue de Bel-Air Viennay, 4 février 2024, Viennay. Viennay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04 18:30:00 Loto organisé par le Tennis club de Chatillon sur Thouet. Carte kdo de 700e

Carte kdo de 150e

2 cartes kdo de 100e

4 cartes kdo de 50e

4 cartes kdo de 40e

10 cartes kdo de 25e

10 cartes kdo de 15e Soit au total 50 lots d’une valeur total de 2080€.

Lots de consolation et lots anniversaires. Participation non partageable. Animation et réservation auprès de Danièle. Sur place buvette, pâtisseries et sandwichs..

4 Rue de Bel-Air Salle des fêtes de Viennay

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

