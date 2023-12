Après-Midi Intergénérationnel 4 Rue de Bel-Air Viennay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00 Après-midi intergénérationnel autour de jeux de société et de plein air accompagné d’un petit thé ou café ouvert à tous et gratuit. Evènement organisé par le CSC de Châtillon, en partenariat avec la Commune de Viennay.

4 Rue de Bel-Air Salle des fêtes

Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

