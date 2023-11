3ème Marché aux Truffes fraîches 4 Rue de Beaune Chagny Catégories d’Évènement: Chagny

Saône-et-Loire 3ème Marché aux Truffes fraîches 4 Rue de Beaune Chagny, 26 novembre 2023, Chagny. Chagny,Saône-et-Loire .

2023-11-26 fin : 2023-11-26 13:00:00. EUR.

4 Rue de Beaune Parvis de la Mairie

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-16 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Chagny, Saône-et-Loire Autres Lieu 4 Rue de Beaune Adresse 4 Rue de Beaune Parvis de la Mairie Ville Chagny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 4 Rue de Beaune Chagny latitude longitude 46.91052;4.75324

4 Rue de Beaune Chagny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chagny/