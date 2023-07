Vernissage de l’exposition « Prendre les Eaux » 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre, 7 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Jacques Brune, président de la CCHB, François Roux, vice-président aux équipements culturels et l’équipe de la médiathèque Simone Veil ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition « Prendre les Eaux – l’âge d’or du thermalisme à Bagnères de Bigorre »..

Jacques Brune, president of the CCHB, François Roux, vice-president of cultural facilities and the team at the Simone Veil multimedia library are pleased to invite you to the opening of the exhibition « Prendre les Eaux – l’âge d’or du thermalisme à Bagnères de Bigorre ».

Jacques Brune, Presidente del CCHB, François Roux, Vicepresidente de Equipamientos Culturales y el equipo de la mediateca Simone Veil tienen el placer de invitarle a la inauguración de la exposición « Prendre les Eaux – l’âge d’or du thermalisme à Bagnères de Bigorre ».

Jacques Brune, Präsident der CCHB, François Roux, Vizepräsident für kulturelle Einrichtungen, und das Team der Mediathek Simone Veil freuen sich, Sie zur Eröffnung der Ausstellung « Prendre les Eaux – l’âge d’or du thermalisme à Bagnères de Bigorre » einladen zu können.

