CONTES PHILOSOPHIQUES POUR LES FAMILLES 4 Rue d’Alsace-Lorraine, 10 mai 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Lectures et échanges parents enfants.

Thème : « La ténacité »

Pour les enfants de 6-10 ans avec parents (pour 6 familles maximum).

Dans le cadre de son Espace de Vie Social, la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre propose des contes philosophiques pour les familles, sous la forme de lectures suivi d’un temps d’échanges.

A travers le conte et sa dimension poétique, ces lectures nous amènerons à aborder la vie quotidienne actuelle (nos émotions, regards des autres, confiance soi, etc.)

Les ateliers sont animés par une animatrice prévention de la CCHB et la psychologue de l’EPE 65 (École des Parents et des Éducateurs).

2023-05-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-10 15:00:00. .

4 Rue d’Alsace-Lorraine BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Readings and parent-child exchanges.

Theme: « Tenacity »

For children ages 6-10 with parents (for up to 6 families).

Within the framework of its Social Life Space, the Community of Communes of the Haute-Bigorre proposes philosophical tales for families, in the form of readings followed by a time of exchanges.

Through the tale and its poetic dimension, these readings will lead us to approach the current daily life (our emotions, others? views, self confidence, etc.)

The workshops are animated by a prevention animator of the CCHB and the psychologist of the EPE 65 (School of Parents and Educators)

Lecturas e intercambios entre padres e hijos.

Tema: « Tenacidad »

Para niños de 6 a 10 años con sus padres (para 6 familias como máximo).

En el marco de su Espace de Vie Social, la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre propone cuentos filosóficos para familias, en forma de lecturas seguidas de un tiempo de intercambio.

A través del cuento y de su dimensión poética, estas lecturas nos llevarán a acercarnos a la vida cotidiana actual (nuestras emociones, nuestra forma de mirar a los demás, nuestra confianza en nosotros mismos, etc.)

Los talleres están dirigidos por un coordinador de prevención del CCHB y un psicólogo de la EPE 65 (École des Parents et des Éducateurs)

Lesungen und Austausch zwischen Eltern und Kindern.

Thema: « Zähigkeit »

Für Kinder von 6-10 Jahren mit Eltern (für maximal 6 Familien).

Im Rahmen ihres Espace de Vie Social bietet die Communauté de Communes de la Haute-Bigorre philosophische Märchen für Familien in Form von Lesungen und anschließendem Austausch an.

Anhand des Märchens und seiner poetischen Dimension werden diese Lesungen dazu führen, dass wir uns mit dem aktuellen Alltagsleben auseinandersetzen (unsere Emotionen, die Blicke der anderen, Selbstvertrauen usw.)

Die Workshops werden von einer Präventionsbeauftragten der CCHB und einer Psychologin der EPE 65 (École des Parents et des Éducateurs) geleitet

Mise à jour le 2023-03-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65