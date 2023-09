Rencontre-projection-débat autour du cinéma 4 rue Colonel Denfert Martigues, 6 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un programme de « virées cinématographiques pointues » : projections suivies d’un débat.

Ambiance conviviale et détendue, aucune compétence préalable demandée.

Avec l’UMTL, la cinémathèque Gnidzaz et L’usine aux images.

A la cinémathèque Gnidzaz, Gratuit..

2023-10-06 15:00:00 fin : 2023-10-06 . .

4 rue Colonel Denfert Cinémathèque Gnidzaz Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A programme of « sharp film tours »: screenings followed by a debate.

Friendly, relaxed atmosphere, no previous skills required.

With UMTL, Cinémathèque Gnidzaz and L’usine aux images.

At the cinémathèque Gnidzaz, Free.

Un programa de « recorridos cinematográficos agudos »: proyecciones seguidas de un debate.

Ambiente distendido y amistoso, sin necesidad de conocimientos previos.

Con UMTL, Cinémathèque Gnidzaz y L’usine aux images.

En la Cinemateca Gnidzaz, gratis.

Ein Programm mit « scharfen Filmausflügen »: Vorführungen mit anschließender Diskussion.

Gesellige und entspannte Atmosphäre, keine Vorkenntnisse erforderlich.

Mit der UMTL, der Kinemathek Gnidzaz und L’usine aux images.

In der Kinemathek Gnidzaz, Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme de Martigues