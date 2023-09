Atelier dégustation les vins oranges 4 Rue Cliquot Blervache Reims, 28 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Partons ensemble à la découverte des vins oranges emplis d’énergie et éclaircissons tous les mystères à leur sujet..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 23:00:00. .

4 Rue Cliquot Blervache Le Bercail

Reims 51100 Marne Grand Est



Let’s set off together to discover the energy-filled orange wines and unravel all the mysteries about them.

Partamos juntos a descubrir los vinos naranjas llenos de energía y a desentrañar todos sus misterios.

Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und die Geheimnisse um die energiegeladenen orangefarbenen Weine lüften.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne