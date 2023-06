EXPOSITION ‘KITCHEN PRINT BIENNALE’ – BIENNALE DE L’ESTAMPE FAITE MAISON 4 rue Claude Gellée Épinal, 17 juillet 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Exposition d’estampes (gravures, kitchen lithographies, linogravures…). 84 artistes de 23 pays de différents continents. La moitié des œuvres est exposée la première semaine et l’autre la deuxième semaine. Venez à plusieurs reprises pour découvrir toutes les œuvres sélectionnées au concours « Kitchen Print Biennale », biennale de l’estampe faite maison.

Le Centre culturel accueille aussi un collectif d’artistes locaux durant ces deux semaines d’exposition. Des cyanotypes, des gravures, des illustrations en aquarelle, des livres d’art et des peintures seront présentés.

Visite guidée possible couplée avec la visite de l’atelier d’impression & démonstration : sur réservation uniquement par mail (1h30 environ, payant).. Tout public

Vendredi 2023-07-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-29 12:00:00. 0 EUR.

4 rue Claude Gellée Centre Culturel d’Épinal

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Exhibition of prints (etchings, kitchen lithographs, linocuts…). 84 artists from 23 countries on different continents. Half of the works are exhibited in the first week, the other half in the second. Come back several times to discover all the works selected for the « Kitchen Print Biennale » competition.

The Cultural Center also welcomes a collective of local artists during these two weeks of exhibition. Cyanotypes, etchings, watercolor illustrations, art books and paintings will be on display.

Guided tours can be combined with a visit to the printing workshop & demonstration: booking by e-mail only (approx. 1h30, charge).

Exposición de grabados (aguafuertes, litografías de cocina, linograbados, etc.). 84 artistas de 23 países de distintos continentes. La mitad de las obras se expondrán durante la primera semana y la otra mitad durante la segunda. Vuelva varias veces para descubrir todas las obras seleccionadas para el concurso « Kitchen Print Biennale ».

El Centro Cultural también acoge una colectiva de artistas locales durante las dos semanas de exposición. Se expondrán cianotipos, grabados, ilustraciones en acuarela, libros de arte y pinturas.

Las visitas guiadas pueden combinarse con una visita al taller de impresión y una demostración: reservas por correo electrónico (aprox. 1,5 horas, de pago).

Ausstellung von Drucken (Radierungen, Kitchen Lithographies, Linogravuren…). 84 Künstler aus 23 Ländern von verschiedenen Kontinenten. Die Hälfte der Werke wird in der ersten Woche ausgestellt, die andere Hälfte in der zweiten Woche. Kommen Sie mehrmals, um alle ausgewählten Werke des Wettbewerbs « Kitchen Print Biennale », einer Biennale für selbstgemachte Drucke, zu sehen.

Das Kulturzentrum beherbergt während dieser zwei Ausstellungswochen auch ein Kollektiv lokaler Künstler. Es werden Cyanotypien, Drucke, Aquarellillustrationen, Kunstbücher und Gemälde präsentiert.

Führungen sind in Verbindung mit dem Besuch der Druckwerkstatt & Vorführung möglich: nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail (ca. 1,5 Stunden, kostenpflichtig).

