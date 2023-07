Vannerie d’Ardenne 4 rue Clarisse Laurent Boult-aux-Bois, 12 juillet 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Gilles Durmois cultive l’osier, qu’il tresse pour créer des paniers variés, volettes, huches … Boutique – atelier ouverte toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf juillet).

4 rue Clarisse Laurent

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Gilles Durmois cultivates wicker, which he weaves to create various baskets, volettes, huts … Store – workshop open all year long from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm (except July)

Gilles Durmois cultiva el mimbre, que teje para crear diversas cestas, volettes, cabañas, etc. Tienda – taller abierto todo el año de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 (excepto en julio)

Gilles Durmois kultiviert Weiden, die er zu verschiedenen Körben, Voletten, Huches … flechtet. Laden – Werkstatt ganzjährig von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet (außer Juli)

