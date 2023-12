Festival Tram’ Auteur-Trice 4 Rue Chaumeton Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

Ce festival coopératif met à l’honneur les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse. > Exposition “Portraits d’enfance”, de Vincent Debat, du 31 mai au 15 juin > Spectacle “Aimer, aimer”, vendredi 31 mai / 20h > Exposition Ha Giang – Micro-Folie, du 31 mai au 15 juin Exposition immersive qui vous transporte au nord du Vietnam autour d’une dizaine d’illustrations. Le 24 mai, sortie de résidence “Mama Mé” proposée aux scolaires. .

4 Rue Chaumeton

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-12

