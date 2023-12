Street ‘A(rt)vril’Tude : Les Arts Urbains 4 Rue Chaumeton Bourgueil, 12 avril 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-05-04

Exposition d’art graphique par le Collectif Blumonday

Ateliers : sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux arts urbains en participant à des ateliers de street art, danse urbaine, musique électro et percussive.

1er Micro-Festival : Spectacle “L’art de Réinvestir” et “Prémices”.

Exposition d’art graphique par le Collectif Blumonday

Les artistes Deux Mêtres, Koge, Gil KD, Paf le Piaf et Kévin Le Gall vous dévoilent leurs univers artistiques avec un but commun : promouvoir les arts urbains, le street art et le graffiti.

Bibliothèque / Salle Chantal Jeandrot

Exposition ouverte au public, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale Jean Chamboissier

Ateliers : sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux arts urbains en participant à des ateliers de street art, danse urbaine, musique électro et percussive.

1er Micro-Festival : Spectacle “L’art de Réinvestir” et “Prémices” par la Compagnie Entité, danse Hip Hop et, musique électronique en live par l’artiste Beat Mattaz. spectacle en plein air et en déambulation

Samedi 4 mai

.

4 Rue Chaumeton

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



