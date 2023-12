Nuit de la lecture : lecture musicale 4 Rue Chaumeton Bourgueil, 26 janvier 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 20:00:00

Organisée par la bibliothèque et l’école de musique, la prochaine Nuit de la lecture a pour thème national « le corps ». Les bibliothécaires et les musiciens de l’école de musique vous présenteront une création autour du conte “Lisebelle et la bête” de Jean-Pierre Kerloc’h et Rémi Saillard, édition l’élan vert, octobre 2009

“Il y a fort longtemps ou peut-être bien l’hiver dernier vivait un être exilé du monde, dans une immense forêt barbelée de ronces et d’épines noires. Son apparence aurait fait fuir les plus téméraires : il était couvert de poils du plus petit orteil à la boîte crânienne. Nul ne connaissait son existence, nul ne s’aventurait sur ses terres. Jusqu’au jour où… un chausseur sachant chausser ruiné, le père de Lisebelle, passa sa porte.”

4 Rue Chaumeton

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



