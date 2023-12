Les Animaux dans l’Art : Expositions et ateliers 4 Rue Chaumeton Bourgueil, 1 janvier 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 18:00:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

Dans le cadre de la saison exposée, nous vous proposons une exposition collective de trois artistes céramistes et sculpteurs animaliers : Nadine Janin, Chantal Nolorgues, et Christine Onillon..

Zoom sur les animations :

Pendant cette exposition, différents ateliers seront au programme :

– Atelier « modelage » intergénérationnel, animé par les artistes céramistes.

– Atelier « numérique », animé par Dominique Sébille – animateur numérique à la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire.

– Atelier « Les animaux dans l’art », en lien avec la Micro-Folie, animé par Magali Rose de l’association AGORA et le service culturel de la ville.

EUR.

4 Rue Chaumeton

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE