Spectacle « Maïti Chamboultou » à La Charpente à Amboise 4 Rue Charles Péguy Amboise, 1 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

LES ATELIERS MISUK présentent « MAÏTI CHAMBOULTOU » le Jeudi 7 décembre à 10h30, 14h30 et 18h30, à La Charpente à Amboise. Un spectacle explosif aux couleurs de l’empathie invitant au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre. Familiale. Réservation conseillée.

Jeudi 2023-12-07 10:30:00 fin : 2023-12-07 . .

4 Rue Charles Péguy

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



LES ATELIERS MISUK present « MAÏTI CHAMBOULTOU » on Thursday December 7 at 10:30am, 2:30pm and 6:30pm, at La Charpente in Amboise. An explosive show in the colors of empathy, inviting us to travel within, to share and to meet others. Family-friendly. Booking recommended

LES ATELIERS MISUK presentan « MAÏTI CHAMBOULTOU » el jueves 7 de diciembre a las 10.30 h, 14.30 h y 18.30 h, en La Charpente de Amboise. Un espectáculo explosivo con los colores de la empatía, que invita a realizar un viaje interior, a compartir y a encontrarse con los demás. Para las familias. Se recomienda reservar

LES ATELIERS MISUK präsentieren « MAÏTI CHAMBOULTOU » am Donnerstag, den 7. Dezember um 10.30, 14.30 und 18.30 Uhr in La Charpente in Amboise. Eine explosive Aufführung in den Farben der Empathie, die zu einer inneren Reise, zum Teilen und zur Begegnung mit dem Anderen einlädt. Für die ganze Familie geeignet. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-11-28 par OFFICE AMBOISE