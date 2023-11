Exposition « Justice pour l’Ukraine » 4 Rue Charles Léandre Argentan, 13 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Exposition issu du livre « Fichez-nous la paix ! » et proposée par l’EXR, Amnesty International, Dessins pour la Paix et la ville d’Argentan à l’EXR du 6 au 17 novembre 2023.

Vernissage et table ronde mercredi 8 novembre de 18h à 20h..

2023-11-13 09:00:00 fin : 2023-11-13 12:00:00. .

4 Rue Charles Léandre

Argentan 61200 Orne Normandie



Exhibition based on the book « Fichez-nous la paix! » and organized by EXR, Amnesty International, Dessins pour la Paix and the town of Argentan at EXR from November 6 to 17, 2023.

Opening and round-table discussion Wednesday November 8, 6pm-8pm.

Exposición basada en el libro « Fichez-nous la paix ! » y organizada por la EXR, Amnistía Internacional, Dessins pour la Paix y la ciudad de Argentan en la EXR del 6 al 17 de noviembre de 2023.

Inauguración y mesa redonda el miércoles 8 de noviembre de 18:00 a 20:00 horas.

Ausstellung aus dem Buch « Fichez-nous la paix! » und angeboten vom EXR, Amnesty International, Dessins pour la Paix und der Stadt Argentan im EXR vom 6. bis 17. November 2023.

Vernissage und Podiumsdiskussion am Mittwoch, den 8. November von 18 bis 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par Argentan Intercom