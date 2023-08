Exposition : Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne Exposition : Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Argentan, 2 octobre 2023, Argentan. Argentan,Orne France Lamory

Démonstration de SUMI-E, RAKU, NERIKOMI.

2023-10-02 15:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

4 Rue Charles Léandre

Argentan 61200 Orne Normandie



France Lamory

Demonstration of SUMI-E, RAKU, NERIKOMI Francia Lamory

Demostración de SUMI-E, RAKU, NERIKOMI Frankreich Lamory

Vorführung von SUMI-E, RAKU, NERIKOMI

