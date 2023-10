Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes 4 Rue Charles Béquignon – Bâtiment 206 Tarbes, 25 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » en partenariat avec Passion Auto Moto 65 vous souhaite la bienvenue au Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes !

Vous y trouverez une collection impressionnante de véhicules réformés ainsi que d’anciens matériels d’époque, des costumes…

A travers le mythe du pompier, découvrez un véritable métier pour un retour en enfance garanti !

Venez nombreux découvrir les nouveau locaux et bien sur le patrimoine des sapeurs-pompiers depuis le siècle dernier.

A noter : le Musée Jean-Marie Daureu est ouvert tous les lundis et jeudis matin de 9h à 12h..

2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-25 11:30:00. EUR.

4 Rue Charles Béquignon – Bâtiment 206 TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » in partnership with Passion Auto Moto 65 welcomes you to the Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes !

You will find there an impressive collection of reformed vehicles as well as old materials of time, costumes..

Through the myth of the fireman, discover a real job for a return in childhood guaranteed!

Come and discover the new premises and of course the heritage of the firemen since the last century.

Note: the Jean-Marie Daureu Museum is open every Monday and Thursday morning from 9am to 12pm.

La asociación « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » en colaboración con Passion Auto Moto 65 le da la bienvenida al Museo de los Sapeurs-Pompiers de Tarbes

Encontrará una impresionante colección de vehículos reformados, así como equipos antiguos, trajes..

A través del mito del bombero, ¡descubra una profesión real para un regreso a la infancia garantizado!

Venga a descubrir las nuevas instalaciones y, por supuesto, el patrimonio del cuerpo de bomberos desde el siglo pasado.

Nota: el Museo Jean-Marie Daureu está abierto todos los lunes y jueves por la mañana de 9 a 12 horas.

Der Verein « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » in Zusammenarbeit mit Passion Auto Moto 65 heißt Sie im Feuerwehrmuseum von Tarbes herzlich willkommen!

Hier finden Sie eine beeindruckende Sammlung ausgemusterter Fahrzeuge sowie altes Material aus der damaligen Zeit, Kostüme..

Entdecken Sie anhand des Mythos des Feuerwehrmanns einen echten Beruf und fühlen Sie sich garantiert in Ihre Kindheit zurückversetzt!

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die neuen Räumlichkeiten und natürlich das Erbe der Feuerwehr seit dem letzten Jahrhundert.

Hinweis: Das Museum Jean-Marie Daureu ist jeden Montag- und Donnerstagmorgen von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

