Visites guidées autour de l’exposition Spirou par Emile Bravo, une enfance sous l’Occupation (Musée Edmond Michelet) 4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 23 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visite guidée de l’exposition Spirou un enfance sous l’occupation. Dans la limite de 12 personnes. Durée: 1h. Gratuit. Inscription: 05 55 74 06 08..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

4 Rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the exhibition Spirou un enfance sous l’occupation. Limited to 12 people. Duration: 1 hour. Free admission. Registration: 05 55 74 06 08.

Visita guiada a la exposición Spirou un enfance sous l’occupation. Limitada a 12 personas. Duración: 1 hora. Entrada gratuita. Inscripción: 05 55 74 06 08.

Führung durch die Ausstellung Spirou eine Kindheit unter der Besatzung. Bis zu einer Teilnehmerzahl von 12 Personen. Dauer: 1 Stunde. Kostenlos zu besuchen. Anmeldung: 05 55 74 06 08.

Mise à jour le 2023-11-14 par Brive Tourisme