Journées de la culture et du patrimoine: Vistes guidées de l’exposition Spirou » par Emile Bravo (Musée Michelet) 4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visites guidées de l’exposition « Spirou, une enfance sous l’Occupation ». Sur Réservation: 05 55 74 06 08.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

4 rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the exhibition « Spirou, a childhood under the Occupation ». By reservation: 05 55 74 06 08

Visitas guiadas a la exposición « Spirou, una infancia bajo la Ocupación ». Con reserva: 05 55 74 06 08

Führungen durch die Ausstellung « Spirou, une enfance sous l’Occupation » (Spirou, eine Kindheit unter der Besatzung). Reservierung erforderlich: 05 55 74 06 08

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme