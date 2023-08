Journées de la culture et du patrimoine: Parcours de Mémoire (Musée Michelet) 4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Parcourez les rues brivistes à la découverte des lieux emblématiques de la Résistance. A travers de ces différents sites, suivez les traces des résistants qui ont construit cette histoire. Sur réservation: 05 55 74 06 08..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

4 rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stroll through the streets of Brivières, discovering the emblematic sites of the Resistance. Follow in the footsteps of the Resistance fighters who made this history. Reservations required: 05 55 74 06 08.

Pasee por las calles de Brivois para descubrir los lugares emblemáticos de la Resistencia. Siga los pasos de los resistentes que hicieron esta historia. Con reserva: 05 55 74 06 08.

Gehen Sie durch die Straßen von Brivist auf Entdeckungsreise zu den symbolträchtigen Orten des Widerstands. Folgen Sie den Spuren der Widerstandskämpfer, die diese Geschichte aufgebaut haben. Reservierung erforderlich: 05 55 74 06 08.

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme