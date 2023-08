Jounées de la culture et du patrimoine: Atelier artistique pour enfants » Créeet dessine mes silouettes de Spirou et Fantasio » (Musée Michelet) 4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Jounées de la culture et du patrimoine: Atelier artistique pour enfants » Créeet dessine mes silouettes de Spirou et Fantasio » (Musée Michelet) 4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Par Antoine Quaresma, professeur à l’Ecole Municipale d’art. A 15h30. De 8 à 12 ans. Réservation: 05 55 74 06 08.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

4 rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Antoine Quaresma, teacher at the Ecole Municipale d'art. At 3:30pm. Ages 8 to 12. Booking: 05 55 74 06 08 A cargo de Antoine Quaresma, profesor de la Escuela Municipal de Arte. A las 15.30 h. De 8 a 12 años. Reservas: 05 55 74 06 08 Von Antoine Quaresma, Lehrer an der städtischen Kunstschule. 15.30 Uhr. Von 8 bis 12 Jahren. Reservierung: 05 55 74 06 08

