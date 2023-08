Journées de la culture et du patrimoine: Vistes libre de l’exposition permanente temporaire Spirou » par Emile Bravo (Musée Michelet) 4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire du musée. le 16 et 17 septembre de 13h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

4 rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Free admission to the museum’s permanent and temporary exhibitions. September 16 and 17, 1pm to 6pm.

Entrada gratuita a las exposiciones permanentes y temporales del museo. 16 y 17 de septiembre, de 13.00 a 18.00 h.

Freie Besichtigung der Dauerausstellung und der Sonderausstellung des Museums. am 16. und 17. September von 13 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme