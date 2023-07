Samedi ludique au musée (Musée Edmond Michelet) 4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde, 29 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers des jeux de société. En partenariat avec le Goblin Gaillard. Jusqu’à 18h. Infos: 05 55 74 06 08.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

4 rue champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of the Second World War through board games. In partnership with Goblin Gaillard. Until 6pm. Info: 05 55 74 06 08

Descubra la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de los juegos de mesa. En colaboración con el Goblin Gaillard. Hasta las 18.00 h. Información: 05 55 74 06 08

Entdecken Sie die Geschichte des Zweiten Weltkriegs mithilfe von Gesellschaftsspielen. In Partnerschaft mit dem Goblin Gaillard. Bis 18 Uhr. Infos: 05 55 74 06 08

Mise à jour le 2023-07-07 par Brive Tourisme