Ateliers « Fabrication de marionnettes (Musée Edmond Michelet) 4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde, 5 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Les ateliers de « Fabrication de marionnettes » sont proposés au musée aux dates suivantes : Mercredi 28 juin à 15h Mercredi 5 juillet à 15h Jeudi 3 août à 15h Mardi 22 août à 15h Réservation obligatoire au 05.55.74.06.08 (dans la limite de 10 enfants par atelier, durée 1h30.

4 rue champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Puppet-making » workshops are offered at the museum on the following dates: Wednesday, June 28 at 3pm Wednesday, July 5 at 3pm Thursday, August 3 at 3pm Tuesday, August 22 at 3pm Reservations required on 05.55.74.06.08 (limited to 10 children per workshop, duration 1h30)

Los talleres de creación de marionetas están disponibles en el museo en las fechas siguientes: Miércoles 28 de junio a las 15.00 h Miércoles 5 de julio a las 15.00 h Jueves 3 de agosto a las 15.00 h Martes 22 de agosto a las 15.00 h Es necesario reservar con antelación en el 05.55.74.06.08 (limitado a 10 niños por taller, duración 1h30)

Die Workshops « Herstellung von Marionetten » werden im Museum an folgenden Terminen angeboten: Mittwoch, 28. Juni um 15 Uhr Mittwoch, 5. Juli um 15 Uhr Donnerstag, 3. August um 15 Uhr Dienstag, 22. August um 15 Uhr Reservierung erforderlich unter 05.55.74.06.08 (maximal 10 Kinder pro Workshop, Dauer 1,5 Stunden)

