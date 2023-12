Exposition : Spirou par Emile Bravo, une enfance sous l’Occupation (Musée Edmond Michelet) 4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-04 11:00:00

fin : 2023-09-04 18:00:00

À travers cette exposition, le musée Michelet présente le travail de l’auteur de bande dessinées Émile Bravo autour de Spirou, personnage emblématique de la bande dessinée franco-belge. L’exposition a été conçue par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Le musée Michelet a souhaité enrichir l’exposition par de nombreux éléments. Le premier, et non des moindres, est le prêt exceptionnel consenti par Émile Bravo de nombreuses planches originales de la bande dessinée. En complément, les collections du musée viennent compléter l’exposition, tout comme les figurines de collection et éléments scénographiques qui rendent hommage à l’univers de Spirou.

Horaires d’ouverture du musée – Centre d’études et musée Edmond Michelet. Entrée libre..

À travers cette exposition, le musée Michelet présente le travail de l’auteur de bande dessinées Émile Bravo autour de Spirou, personnage emblématique de la bande dessinée franco-belge. L’exposition a été conçue par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Le musée Michelet a souhaité enrichir l’exposition par de nombreux éléments. Le premier, et non des moindres, est le prêt exceptionnel consenti par Émile Bravo de nombreuses planches originales de la bande dessinée. En complément, les collections du musée viennent compléter l’exposition, tout comme les figurines de collection et éléments scénographiques qui rendent hommage à l’univers de Spirou.

Horaires d’ouverture du musée – Centre d’études et musée Edmond Michelet. Entrée libre.

À travers cette exposition, le musée Michelet présente le travail de l’auteur de bande dessinées Émile Bravo autour de Spirou, personnage emblématique de la bande dessinée franco-belge. L’exposition a été conçue par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Le musée Michelet a souhaité enrichir l’exposition par de nombreux éléments. Le premier, et non des moindres, est le prêt exceptionnel consenti par Émile Bravo de nombreuses planches originales de la bande dessinée. En complément, les collections du musée viennent compléter l’exposition, tout comme les figurines de collection et éléments scénographiques qui rendent hommage à l’univers de Spirou.

Horaires d’ouverture du musée – Centre d’études et musée Edmond Michelet. Entrée libre.

.

4 Rue Champanatier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-26 par Brive Tourisme