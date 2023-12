Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule 4 Rue Camille Claudel Quetigny, 12 février 2024, Quetigny.

Quetigny Côte-d’Or

Début : 2024-02-12 10:00:00

fin : 2024-02-12 10:40:00

« Moi, Anja Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. »

L’autrice-compositrice-interprète Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse, ni créé d’opéra pour une soliste.

Avec cette pièce musicale, elle relève ces deux défis et crée une œuvre qui met en scène le personnage d’Anja interprété par la soprano, Anaïs de Faria. Anja déborde d’envies, de musique et de colère. Elle veut en terminer avec l’injustice, les interdits, les injonctions. Elle veut vivre libre. À elle que la musique anime, on répond que « les grandes compositrices, ça n’existe pas». Bouillonnante d’une colère « slave », Anya s’enferme dans sa chambre et décide que puisque c’est comme ça, elle fera un opéra toute seule. Ainsi invente-t-elle en même temps que sa musique, son double, Svetlana-la-tempête, solitaire, incomprise, bien décidée à ne pas épouser le prince charmant choisi par ses parents…

4 Rue Camille Claudel Salle Camille Claudel

Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



