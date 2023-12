Moi c’est Talia 4 Rue Camille Claudel Dijon, 16 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 15:30:00

C’est un jour un peu spécial au collège… Talia et les élèves de sa classe sont réunis au CDI, accueillis par Jade, intervenante en méditation. Sur les conseils de Jade, Talia tente de faire le vide en elle pour atteindre le but suprême : ne penser à rien. Seulement, une voix intérieure ne cesse de se faire entendre. De toute évidence, elle n’est pas prête à se taire… Ainsi, Talia rencontre Taliabis, sorte de double plutôt impétueux, qui ne cesse jamais de parler, d’imaginer, d’interroger, d’analyser, de juger, de questionner.

En décortiquant les méandres de l’esprit d’une collégienne, Moi c’est Talia dissèque le tournant de l’adolescence du point de vue de la pensée et témoigne que l’harmonie en soi n’est pas toujours simple à trouver…

4 Rue Camille Claudel Salle Camille Claudel

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



