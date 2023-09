« Stabat mater furiosa » par l’Orchestre Régional de Normandie 4 Rue Calmette Mondeville, 16 mars 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

L’Orchestre Régional de Normandie propose d’entendre dans ce programme Stabat Mater Furiosa, un texte poignant du poète, romancier et dramaturge Jean-Pierre Siméon, lauréat en 2022 du Grand prix de poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre.

Cette pièce d’une actualité poignante est le cri solitaire d’une femme, ici incarnée par la comédienne Anne Girouard, qui se révolte contre la guerre et la violence.

Montée pour la première fois en 1999 par Christian Schiaretti, cette pièce d’un poète venu au théâtre a fait l’objet de plus de soixante mises en scène en France et elle a été traduite en sept langues et jouée dans quatorze pays. C’est dire son universalité : elle touche juste, au plus profond de chaque spectateur.

Deux musiciens entourent Anne Girouard pour donner une autre raisonnance au texte de Jean-Pierre Siméon à travers l’association de deux instruments connus pour être les reflets de l’âme et de la voix : le violoncelle et l’accordéon.

Texte de Jean-Pierre Siméon

Stabat Mater Furiosa

© édition les Solitaires intempestifs (2005)

Fabien Joubert, regard extérieur et mise en scène

Anne Girouard, comédienne

Auroré Doué, violoncelle

Noé Clerc, accordéon, arrangements et improvisation

Source : ORN.

2024-03-16 15:00:00 fin : 2024-03-16 . .

4 Rue Calmette Médiathèque

Mondeville 14120 Calvados Normandie



In this program, the Orchestre Régional de Normandie presents Stabat Mater Furiosa, a poignant text by poet, novelist and playwright Jean-Pierre Siméon, winner of the Académie française?s Grand Prix de poésie in 2022 for his body of work.

This poignantly topical play is the lonely cry of a woman, played here by actress Anne Girouard, who rebels against war and violence.

First staged in 1999 by Christian Schiaretti, this play by a poet who came to the theater has been staged over sixty times in France, translated into seven languages and performed in fourteen countries. Its universality is clear: it touches the heart of every spectator.

Two musicians join Anne Girouard to give a new dimension to Jean-Pierre Siméon?s text, combining two instruments known to reflect the soul and the voice: the cello and the accordion.

Text by Jean-Pierre Siméon

Stabat Mater Furiosa

published by Les Solitaires intempestifs (2005)

Fabien Joubert, external view and stage direction

Anne Girouard, actress

Auroré Doué, cello

Noé Clerc, accordion, arrangements and improvisation

Source : ORN

En este programa, la Orquesta Regional de Normandía presenta Stabat Mater Furiosa, un texto conmovedor del poeta, novelista y dramaturgo Jean-Pierre Siméon, ganador del Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa en 2022 por su obra.

Esta obra de conmovedora actualidad es el grito solitario de una mujer, interpretada aquí por la actriz Anne Girouard, que se rebela contra la guerra y la violencia.

Estrenada en 1999 por Christian Schiaretti, esta obra de un poeta que llegó al teatro ha sido representada más de sesenta veces en Francia, traducida a siete idiomas y representada en catorce países. Su universalidad es evidente: llega al corazón de todos los espectadores.

Dos músicos se unen a Anne Girouard para dar una nueva dimensión al texto de Jean-Pierre Siméon combinando dos instrumentos conocidos por reflejar el alma y la voz: el violonchelo y el acordeón.

Texto de Jean-Pierre Siméon

Stabat Mater Furiosa

publicado por Les Solitaires intempestifs (2005)

Fabien Joubert, vista exterior y dirección escénica

Anne Girouard, actriz

Auroré Doué, violonchelo

Noé Clerc, acordeón, arreglos e improvisación

Fuente : ORN

Das Orchestre Régional de Normandie präsentiert in diesem Programm Stabat Mater Furiosa, einen ergreifenden Text des Dichters, Romanautors und Dramatikers Jean-Pierre Siméon, der 2022 den Grand Prix de Poésie der Académie Française für sein Gesamtwerk erhalten hat.

Dieses Stück von ergreifender Aktualität ist der einsame Schrei einer Frau, hier verkörpert von der Schauspielerin Anne Girouard, die sich gegen Krieg und Gewalt auflehnt.

Dieses Stück eines Dichters, der zum Theater kam, wurde 1999 von Christian Schiaretti zum ersten Mal aufgeführt und war Gegenstand von über 60 Inszenierungen in Frankreich, wurde in sieben Sprachen übersetzt und in vierzehn Ländern gespielt. Das zeigt, wie universell das Stück ist: Es trifft den Nerv jedes Zuschauers.

Zwei Musiker begleiten Anne Girouard, um dem Text von Jean-Pierre Siméon durch die Kombination von zwei Instrumenten, die als Spiegelbild der Seele und der Stimme bekannt sind, eine andere Bedeutung zu verleihen: das Cello und das Akkordeon.

Text von Jean-Pierre Siméon

Stabat Mater Furiosa

edition les Solitaires intempestifs (2005)

Fabien Joubert, Außenansicht und Regie

Anne Girouard, Schauspielerin

Auroré Doué, Violoncello

Noé Clerc, Akkordeon, Arrangements und Improvisation

Quelle: ORN

