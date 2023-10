Sortie Nature « Les oiseaux de l’automne » 4 Rue Calmette Mondeville, 18 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Venez découvrir les oiseaux du parc du Biez et leurs chants avec le Groupe ornithologique normand .

Initiation à une enquête ornithologique simple à la portée de toutes et tous : les parcours TENDANCES !.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 11:00:00. .

4 Rue Calmette Devant la médiathèque Quai des Mondes

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Come and discover the birds of Parc du Biez and their songs with the Groupe Ornithologique Normand.

Introduction to a simple ornithological survey for everyone: the TENDANCES trails!

Venga a descubrir las aves del Parque del Biez y sus cantos con el Groupe ornithologique normand .

Iniciación a una sencilla encuesta ornitológica para todos: ¡los senderos TENDANCES!

Entdecken Sie mit der Groupe ornithologique normand die Vögel des Parc du Biez und ihre Gesänge .

Einführung in eine einfache ornithologische Untersuchung, die für alle zugänglich ist: die TENDANCES-Parcours!

