Visite guidée – Exposition sur l’histoire de l’industrie de la chaussure par l’Association La Sirène 4 Rue Branly Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Visite guidée – Exposition sur l’histoire de l’industrie de la chaussure par l’Association La Sirène 4 Rue Branly Fougères, 2 novembre 2023, Fougères. Fougères,Ille-et-Vilaine .

2023-11-02 fin : 2023-11-02 11:30:00. .

4 Rue Branly

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-05 par OT – FOUGERES Détails Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 4 Rue Branly Adresse 4 Rue Branly Ville Fougères Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 4 Rue Branly Fougères latitude longitude 48.3436;-1.17776

4 Rue Branly Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/