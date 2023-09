61ÈME FÊTE DES JARDINS & DES SAVEURS 4 rue Bourger et Perrin Laquenexy, 13 octobre 2023, Laquenexy.

Laquenexy,Moselle

Chaque début d’automne, les Jardins Fruitiers organisent la Fête des Jardins & des Saveurs en accueillant plus d’une soixantaine d’exposants. C’est l’occasion aussi pour les jardiniers et arboriculteurs de montrer leurs savoir-faire. La collection de pomme des Jardins Fruitiers est mise à l’honneur avec la présentation de plus de 300 pommes issues de la collection des Jardins Fruitiers de Laquenexy. Une série de pommes marquées est également présentée au public. Tout le jardin se pare de ses plus beaux atours d’automne et s’embellit de courges, d’asters, de chrysanthèmes.

Chaque visiteur peut trouver son compte en fouillant les stands des exposants, découvrir de nouvelles plantes pour embellir son jardin ou son balcon, des outils plus adéquats que ceux qu’il possède déjà. Les objets de décoration ne sont pas en reste et chacun pourra découvrir la perle rare qui conviendra parfaitement à son petit bout de terre. Les visiteurs pourront également repartir avec les douceurs proposées par les exposants de produits du terroir.

Restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-13 18:00:00. 5 EUR.

4 rue Bourger et Perrin LES JARDINS DE LAQUENEXY

Laquenexy 57530 Moselle Grand Est



Every autumn, the Jardins Fruitiers organize the Fête des Jardins & des Saveurs, welcoming over sixty exhibitors. It’s also an opportunity for gardeners and arboriculturists to showcase their skills. The Jardins Fruitiers apple collection is showcased, with more than 300 apples from the Laquenexy fruit garden collection on display. A series of branded apples is also presented to the public. The whole garden is decked out in its autumn finery, with gourds, asters and chrysanthemums.

Every visitor can find something to suit his or her taste by browsing the exhibitors’ stands, discovering new plants to embellish the garden or balcony, and tools that are more suitable than those they already own. Decorative items are also on offer, and everyone will be able to discover the rare pearl that will perfectly suit their little patch of earth. Visitors will also be able to take home the sweet treats offered by exhibitors of local produce.

Catering on site.

Cada otoño, los Jardins Fruitiers organizan la Fête des Jardins & des Saveurs, que acoge a más de sesenta expositores. También es la ocasión para que jardineros y arboricultores muestren sus habilidades. La colección de manzanas de Jardins Fruitiers será el centro de atención, con más de 300 manzanas de la colección Laquenexy expuestas. También se expondrá una serie de manzanas de marca. Todo el jardín se engalanará con sus mejores galas otoñales, adornadas con calabazas, ásteres y crisantemos.

Los visitantes del salón pueden recorrer los stands de los expositores y descubrir nuevas plantas para embellecer sus jardines o balcones, así como herramientas más adecuadas que las que ya poseen. También se ofrecen artículos de decoración, y todo el mundo podrá encontrar la perla rara que mejor se adapte a su pequeña parcela de tierra. Los visitantes también podrán llevarse a casa algunos de los dulces que ofrecen los expositores de productos locales.

Restauración in situ.

Jeden Herbstanfang veranstalten die Obstgärten das Garten- und Geschmacksfest mit über sechzig Ausstellern. Dies ist auch eine Gelegenheit für die Gärtner und Obstbauern, ihr Können zu zeigen. Die Apfelsammlung der Obstgärten wird mit der Präsentation von mehr als 300 Äpfeln aus der Sammlung der Obstgärten von Laquenexy geehrt. Eine Reihe von markierten Äpfeln wird ebenfalls der Öffentlichkeit präsentiert. Der gesamte Garten schmückt sich mit seinem schönsten Herbstkleid und wird von Kürbissen, Astern und Chrysanthemen geschmückt.

Jeder Besucher kann beim Stöbern an den Ständen der Aussteller auf seine Kosten kommen, neue Pflanzen zur Verschönerung seines Gartens oder Balkons entdecken, geeignetere Werkzeuge als die, die er bereits besitzt. Auch Dekorationsgegenstände werden nicht verschmäht und jeder kann die seltene Perle entdecken, die perfekt zu seinem kleinen Stückchen Erde passt. Die Besucher können auch die von den Ausstellern regionaler Produkte angebotenen Leckereien mit nach Hause nehmen.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-27 par AGENCE INSPIRE METZ