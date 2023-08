Le Voyage en Italie – Concert 4 rue Bourbon Bouc-Bel-Air, 1 octobre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

Le chœur Un Caffè ? propose des chants méconnus de l’Italie multiple, avec la présence de l’école de musique avec harpe et orgue..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

4 rue Bourbon Église Saint-André

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Un Caffè? choir offers little-known songs from multiple Italy, with the presence of the music school with harp and organ.

El coro « Un Caffè? » interpreta canciones poco conocidas de las numerosas regiones italianas, y la escuela de música toca el arpa y el órgano.

Der Ch?ur Un Caffè? bietet unbekannte Lieder aus dem vielfältigen Italien, wobei die Musikschule mit Harfe und Orgel zugegen ist.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence