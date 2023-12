Dour Andon – Bertolino et Le Gac 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 24 mai 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Pierre-Laurent Bertolino et Gurvan Le Gac vous donnent rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 24 mai..

Pierre-Laurent Bertolino et Gurvan Le Gac vous donnent rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 24 mai.

Depuis leur rencontre au sein du groupe marseillais Dupain en 2015, Pierre-Laurent Bertolino et Gurvan Le Gac n’ont cessé d’élaborer une musique fascinante, extrêmement visuelle, nourrie d’improvisations, de mélodies polyphoniques, de rythmiques hypnotiques et de paysages sonores.



Un musicien en centre Bretagne et l’autre à Marseille, et pourtant une musique qui leur est personnelle en tout lieu. Après les rêveries acoustiques de “Lumes” en 2017 et les voyages électriques de « ubiquité », Dour Andon, ce nouvel opus du duo Bertolino Le Gac confronte plus que jamais leur musique au monde vivant.



Pierre-Laurent Bertolino (vielle à roue électro-acoustique, sampleur, Fx) et Gurvant Le Gac (programmations MPC, Fx, flûte traversière en bois)



Sortie d’album

EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille