Miasin ! Folk-fusion d’Anatolie 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 16 mai 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16

Antonio Segura vous donne rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 20 avril..

Antonio Segura vous donne rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 20 avril.

Au croisement d’un saz turc, d’un doudouk arménien, d’un violon électrique ou d’un synthétiseur analogique, on voit poindre un univers artistique éclectique, où se mixent des saveurs traditionnelles en fusion avec du jazz ou de l’électro. Il s’en dégage une musique inédite, qui permet des expériences tour à tour festives, sensuelles ou envoûtantes.



Dans cet ensemble inouï réunissant des musiciennes Turques, Arméniennes et Françaises, la création commune a produit une forme universelle, forgée par les dialogues esthétiques entre ces femmes issues d’univers culturels parfois éloignés. Elles sont à la fois artistes et citoyennes engagées, chantant l’émancipation, la liberté et « Miasin »,ensemble en arménien.



Sevana Tchakerian (clavier, accordéon et chant), Caroline Cuzin (violons et chant), Ezgi Elkirmis (darbuka, percussions et chant), Seval Eroglu (saz et chant), Carole Marque-Bouaret (clarinettes, doudouk et chant)



Avec Yerkir Europe.

EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille