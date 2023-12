Boucs ! Sam Karpienia…. 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 26 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Sam Karpenia vous donne rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 26 avril..

A la fin de leur deuxième résidence de travail commun, cette création présente un répertoire original autour de textes inspirants issus du corpus des poètes contemporains occitans.



Sam Karpienia, avec « Dupain », avait précédemment mis en musique les poèmes de Jorgi Reboul, poète marseillais, et les textes de Maxence – autre sourcier des tréfonds de l’âme auquel était consacré l’album « Sòrga ». A présent entouré de Mathieu Sourisseau et Nicolas Lafourest, il est question de dépasser l’aire occitane. Cet entre-deux dans leur musique est une passerelle qui unit les mondes latin et Anglo-Saxon, entre le fracas du Rock et les hurlements qui nous parviennent de Méditerranée.



Les trois artistes n’ayant plus rien à prouver, créent alors une musique puissante et lucide, complexe et délivrante, chacun dévoilant ce qui, de son héritage musical, de ses influences et de ses rencontres, a pu générer cet embarquement inédit pour un voyage vers ce qu’ils devront conserver d’essentiel.



Sam Karpenia (voix, mandole, tambourin), Nicolas Lafourest (guitare électrique) et Mathieu Sourisseau (basse acoustique)

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille