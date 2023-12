Oleo : de otro mundo – Antonio Segura 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 20 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Antonio Segura vous donne rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 20 avril..

Les membres de ce groupe ne sont pas tous représentatifs de la culture flamenca. La diversité des provenances produit ici une singularité et une richesse de potentialités, dans un quartet suffisamment inhabituel pour braver la tradition flamenca avec audace et finesse. Bien évidemment, la matière qui sert d’ancrage initial à leurs compositions est celle du flamenco. Une source qui, au-delà de la musique, submerge les esprits et les corps pour devenir passionnelle.



Une essence, une énergie originelle qui fait bouillonner ici toutes les influences, s’emparant de toutes les esthétiques en présence. C’est peut-être ce qui captive les auditoires : une musique qui, par la griffe d’un accord ou les quelques traces d’une mélodie antique, réussit à incorporer dans son univers toutes les influences, toutes les expressions et toutes les âmes qui l’approchent, comme la flamme transforme en feu ceux qui n’y prennent pas garde. Nous voilà avertis !



Antonio Segura (guitare), François Taillefer (percussion), Serge Dacosse (basse), Alaa Zouiten (oud)



Avec Solea

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



