Aïda Nosrat et Milad Mohammadi 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 19 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Aïda Nosrat et Milad Mohammadi vous donnent rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 19 avril..

Aïda Nosrat à la voix et au violon, et Milad Mohammadi au târ explorent l’héritage musical persan par une recherche profondément ancrée, si bien arrimée à sa matrice iranienne classique qu’on la croirait rétive à toute forme de découverte ou d’alliance. Pourtant, elle peut être aussi audacieuse que respectueuse de son trésor et déborder vers des propositions d’une virtuosité incandescente. Comme ce soir, où les deux interprètes nous proposeront une musique acoustique, contemporaine, résolument iranienne, mais se situant délibérément au point de rencontre de la musique et de la poésie traditionnelles persanes et du jazz, quelque part entre Azerbaïdjan, Turquie et Iran.



Une excellence vocale et une virtuosité bluffantes, à ne pas manquer, leur venue chez nous étant aussi rare qu’ appréciée.



Aïda Nosrat (chant, violon), Milad Mohammadi (târ)



Avec Accords Croisés

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



