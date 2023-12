Celina da Piedade 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 13 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-13 20:30:00

Celina da Piedade vous donne rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 13 avril..

Compositrice et chanteuse d’exception, Celina da Piedade vient de l’Alentejo, région dont elle connaît les chants, l’art choral ancestral et tous les contextes musicaux imaginables, puisqu’elle y a joué de l’accordéon depuis ses 5 ans.



Elle a depuis développé sa créativité dans des domaines très divers, éprouvé les énergies du folk et des musiques de son temps, de la pop et de tant d’autres influences. Sa musique reste résolument liée à ses origines, mais a pris depuis son dernier album un envol vers d’autres innovations esthétiques.



En trio, elle propose un répertoire d’une grande et chaleureuse communicativité, empreinte de références nostalgiques au berceau de sa passion musicale, l’Alentejo, mais aussi aux sourires et aux élans de joie qu’elle dépeint dans ses textes. La grande musicalité de ses compositions en fait une interprète d’une sincérité et d’une justesse particulièrement émouvantes.



Avec Roots and Rhythms



Celina da Piedade (voix, accordéon), Ana Santos (violon), Sebastião Santos (percussion, voix)

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille