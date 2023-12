Funambulesque – Grégory Dargent et BABX 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 6 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 6 avril avec Grégory Dargent et BABX..

Camarades de route de longue date, Grégory Dargent et David Babin (connu sous le nom de BABX) se confronteront ce soir à une des questions les plus terribles qui soient : après des années à jouer des chansons ensemble, à composer parfois à 4 mains, à se faire écouter l’un à l’autre toutes nos créations, à monter la compagnie BisonBison ensemble, sans jamais rien improviser, pouvons-nous, ce soir, ne rien prévoir et retrouver tout de même, ensemble, ces espaces poétiques ? L’improvisation nous mènera-t-elle vers ces mondes musicaux communs dont nous parlons sans cesse tous les deux, mais que nous n’explorons pas ?



Il n’y a rien de plus funambulesque que d’improviser avec quelqu’un que l’on connait tant, sans jamais avoir franchi le pas. Car sauter le pas, pour un funambule, c’est peut-être la dernière des choses à faire, mais c’est sans doute aussi la plus belle ! Et la seule que l’on doive réserver aux chambres é-laboratoires de la Cité de la Musique de Marseille !



Gregory Dargent (guitare, oud, traitements sonores, bandes magnétiques, chant) et David Babin « BABX » (claviers, chant, guitare)

EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille