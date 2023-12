Warna, les couleurs du monde 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Warna, les couleurs du monde 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 22 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 Un ciné- concert teinté de mille couleurs..

Un ciné- concert teinté de mille couleurs.Enfants

Serena Fisseau



« Warna » évoque la couleur en indonésien, langue chantée par Serena Fisseau. Mariage festif, singes farceurs ou neige enchantée, cinq contes du monde à découvrir dans un ciné- concert teinté de mille couleurs. EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Code postal 13001 Lieu 4 Rue Bernard du Bois Adresse 4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille - L'Auditorium, Médiathèque Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Latitude 43.301608 Longitude 5.3755 latitude longitude 43.301608;5.3755

4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/