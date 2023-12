Licor Café – Morgane Le Cuff 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille samedi 16 mars avec Morgane Le Cuff.

Passionnée des traditions orales collectées entre Galice, Asturies et dans sa Bretagne natale, Morgane Le Cuff se fait tour à tour conteuse, chanteuse, ou clown.



Elle s’accompagne d’une harpe celtique ou de percussions ibériques, comme la pandereta ou les cuillères en bois. Au trot ou en Gallo (langue de Haute-Bretagne), elle nous mène au fond d’un lac pour entrevoir Viviane à l’œuvre avec Merlin, puis à Somiedo, près de la cuisinière de la vieille María, ou même “su la më o un ptit peisson qhi terlusae” ! Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant nos cordes les plus sensibles, Morgane représente cette nouvelle génération qui a su initier son parcours en frottant son savoir à celui des autres, ici aux musiques des Asturies, à leurs rythmes et à leur vocalité si intrigante. Ces trésors accumulés se dévoilent aujourd’hui dans une chaleur et une générosité captivantes, qui la révèlent autant qu’elles nous transportent.



Morgane Le Cuff (harpe, chant, conte et percussions)

EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille