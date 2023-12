Mulattera – Curmaia en Quintet 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 15 mars..

Rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 15 mars.

La Compagnie Terracanto s’est lancée dans une nouvelle création en quintet, autour du travail de collectage des chants populaires italiens mené par les ethno-musicologues Alan Lomax et Diego Carpitella en Italie, dans les années 1953-1954. Lomax est américain et a collecté dans le deep south de son pays des chants de toutes les origines sociales et géographiques. Ses campagnes italiennes lui ont donné l’occasion de fréquenter de grands ethno-musicologues de la péninsule, notamment Roberto Leydi et Diego Carpitella, avec les travaux desquels Lomax a conçu la cartographie de ces chants de la tradition italienne.



Le spectacle est envisagé comme un roadtrip musical, par les chemins qu’ont emprunté les chercheurs et par lesquels ils ont fait découvrir au monde entier les beautés d’un trésor populaire, aujourd’hui encore abondamment visité, -parfois honteusement pillé -, mais toujours fertile et influent dans de nombreuses pratiques musicales, en Italie et dans le monde entier.



Par Curmaia en Quintet

Laïla Sage (chant, direction artistique), Lorenzo Valera (chant, guitare, direction artistique), Audrey Peinado (chant,percussions), Timothée Le Net (accordéon diatonique), Florian Huygebaert (percussions)

EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille