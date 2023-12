Carnaval des bagnards – Toko Blaze & Dapé 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

« Carnaval des bagnards » par Toko Blaze & Dapé sur la scène de la Cité de la Musique de Marseille samedi 20 janvier..

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 . EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Carnaval des bagnards » by Toko Blaze & Dapé on stage at Marseille’s Cité de la Musique on Saturday January 20.

« Carnaval des bagnards » de Toko Blaze & Dapé en el escenario de la Cité de la Musique de Marsella el sábado 20 de enero.

« Carnaval des bagnards » von Toko Blaze & Dapé auf der Bühne der Cité de la Musique in Marseille am Samstag, den 20. Januar.

Mise à jour le 2023-11-27 par Ville de Marseille